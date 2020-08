INNATE PHARMA obtient un financement public de 6,8 millions d'euros pour ses recherches sur le Covid

(AOF) - Innate Pharma a obtenu un financement de 6,8 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet PSCP-COVID (Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité), afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société s'agissant du Covid-19. Cet appel à projets est opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI).

Ce financement permettra à la société de couvrir le développement de ses activités en cours dans le Covid-19 qui ont débuté en mars 2020. Les programmes financés comprennent l'étude de recherche translationnelle EXPLORE COVID-19 et les deux essais cliniques de Phase II FORCE et ImmunONCOVID-20.

Dans le cadre de cet accord avec Bpifrance, le financement sera reçu en quatre tranches successives. La première tranche de 1,7 million d'euros a été versée à la signature, et les trois tranches restantes seront versées en fonction de l'atteinte de certaines étapes cliniques, notamment liées à l'essai de Phase II FORCE.

Chaque tranche est structurée de la façon suivante : 20% sous forme de subvention non remboursable et 80% sous forme d'avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial.

