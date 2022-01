Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: obtention de deux PGE information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 07:42









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce avoir obtenu un financement non dilutif de 28,7 millions d'euros sous la forme de deux Prêts Garantis par l'Etat (PGE) auprès de la Société Générale et de BNP Paribas, opération renforçant son horizon de trésorerie.



Ces deux prêts ont une maturité initiale d'un an avec une option d'extension jusqu'à cinq ans. Ils sont garantis à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre d'un dispositif mis en place pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire de Covid-19.





