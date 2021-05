Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : Novo Nordisk sort du conseil de surveillance Cercle Finance • 31/05/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Innate Pharma indique qu'à l'issue de son assemblée générale tenue le 28 mai à Marseille, Novo Nordisk, représenté par Marcus Schindler, a décidé de ne pas se représenter en raison du nouveau rôle du Dr Schindler en tant que directeur scientifique de Novo Nordisk. Le groupe de santé danois reste actionnaire de la société biopharmaceutique française, mais ne dispose plus d'un siège au conseil de surveillance. Les sept membres du conseil dont le renouvellement était proposé ont été réélus.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +0.78%