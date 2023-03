Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Innate Pharma:n'a aucune exposition à la Silicon Valley Bank information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 10:25

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a appris que la Silicon Valley Bank a été fermée par le California Department of Financial Protection and Innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation ('FDIC') en tant qu'administrateur judiciaire.



Innate Pharma annonce qu'aucune des liquidités de la société n'est détenue via la Silicon Valley Bank et aucun de ses investissements n'est exposé à la Silicon Valley Bank.



En mai 2022, Innate a mis en place un programme At-The-Market, dont le montant pouvant être émis est toujours à date de 75 millions de dollars, avec SVB Securities.



D'après les informations dont elle dispose, Innate comprends que SVB Securities appartient à SVB Financial Group, la société mère de Silicon Valley Bank.



SVB Securities a publié un communiqué de presse le 11 mars 2023 indiquant qu'elle ' poursuit ses activités de manière indépendante, sans être impactée par la procédure collective en cours ouverte sur la Silicon Valley Bank '.



Innate ne voit donc pas d'impact sur sa position de liquidité ou sur ses activités courantes du fait de cet événement.