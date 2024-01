Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: levée d'une suspension décidée par la FDA information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que la FDA américaine a levé la suspension partielle du programme clinique avec lacutamab, suspension qui avait été décidée le 5 octobre dernier, à la suite du décès d'un patient survenu dans l'étude TELLOMAK.



Cette levée de suspension se base sur la revue du cas mortel pour lequel Innate, en collaboration avec un comité de pilotage composé d'experts indépendants, a conclu à l'absence de lien de ce décès avec lacutamab.



'Le programme lacutamab continue selon les plans à la suite de la publication des résultats positifs dans le syndrome de Sézary présentés lors de la récente réunion annuelle de l'ASH 2023', commente la directrice médicale Sonia Quaratino.





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +2.78%