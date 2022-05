Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: la trésorerie rassure, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'action Innate Pharma est orientée à la hausse mardi à la Bourse de Paris, les analystes mettant en évidence le niveau de trésorerie 'confortable' dévoilé par la société biotechnologique à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre.



L'entreprise spécialisée dans l'immuno-oncologie et le traitement du cancer a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre 4,5 millions d'euros un an plus tôt.



Ces revenus proviennent majoritairement de l'étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec le géant biopharmaceutique AstraZeneca.



Au 31 mars, la trésorerie de la société s'élevait à 131,7 millions d'euros, contre un passif financier de 43,8 millions d'euros.



Dans son communiqué, Innate précise que ce chiffre ne tient pas compte d'un prochain paiement d'étape de 50 millions de dollars à recevoir d'AstraZeneca.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une 'trésorerie toujours confortable', sachant que l'entreprise a annoncé la semaine passée son intention de lever jusqu'à 75 millions de dollars via un programme 'ATM' d'ADS sur le Nasdaq.



'Avec un cash burn annuel moyen de l'ordre de 50 millions d'euros, nous estimons que ces disponibilités (hors ATM) pourraient représenter une visibilité financière à fin 2025', souligne la société de Bourse.



Vers 12h15, le titre grignotait 0,1% dans un marché parisien globalement orienté à la hausse (+0,7%).





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +1.12%