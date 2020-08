Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : financement public pour la R&D dans la Covid Cercle Finance • 11/08/2020 à 07:13









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce avoir obtenu un financement public de 6,8 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projet PSCP-COVID, afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société biopharmaceutique dans la Covid-19. Ce financement lui permettra de couvrir le développement de ses activités en cours dans la Covid-19. Les programmes financés comprennent l'étude de recherche translationnelle EXPLORE COVID-19 et les deux essais cliniques de Phase II FORCE et ImmunONCOVID-20. Le financement sera reçu en quatre tranches successives : la première de 1,7 million d'euros a été versée à la signature, et les trois restantes seront versées en fonction de l'atteinte de certaines étapes cliniques, notamment liées à l'essai de Phase II FORCE.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris 0.00%