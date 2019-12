INNATE PHARMA : essai de phase de 2 sur lacutamab affecté par un problème de qualité

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Des analyses approfondies réalisées en interne et par des tiers ont permis de conclure qu'aucun élément ne remettait en question la qualité pharmaceutique du produit.

La priorité absolue d'Innate Pharma est d'assurer la sécurité des patients et, à cet égard, aucun nouveau problème de sécurité n'a été signalé à ce jour dans l'essai en question.

L'autorité réglementaire autrichienne avait accordé à RFS un certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en août 2018 et l'avait confirmé en octobre 2019. RFS a par ailleurs déposé son bilan.

(AOF) - Mauvaise nouvelle pour Innate Pharma. La biotech française a révélé un problème de qualité dans le processus de développement pharmaceutique de son essai K de Phase II évaluant l'efficacité et la sécurité de lacutamab (IPH4102, un anticorps anti-KIR3DL2 potentiellement " first-in-class "). Dans l'attente du retour additionnel des autorités réglementaires respectives supervisant nos essais cliniques, lacutamab ne sera pas administré à de nouveaux patients.

