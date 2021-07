Innate Pharma en net repli, échec contre le Covid

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Innate Pharma chute de plus de 8% à 2,82 euros, pénalisé par l'échec de son candidat médicament susceptible de soigner les patients atteints d'une pneumonie sévère due au Covid 19. L'essai clinique indépendant de phase 2 évaluant la tolérance et l'efficacité d'avdoralimab, son anticorps anti-C5aR1, n'a atteint ses objectifs principaux. Cet essai avait été initié ur la base de données précliniques montrant une activation de la voie C5a/C5aR1 chez les patients qui progressent vers une forme sévère de Covid.

Cette activation de la voie C5a/C5aR1 a été observée lors de l'essai clinique mais sans donner lieu à un bénéfice clinique supérieur aux meilleurs soins de soutien.

Les investigateurs de l'essai et le comité indépendant de surveillance et de suivi ont observé un nombre légèrement plus important de décès dans le bras actif que dans le bras recevant du placebo, sans que la causalité soit établie. Les résultats de cet essai, y compris les données translationnelles, seront soumis pour publication.

Sur la base de ces résultats, La société va arrêter l'évaluation d'avdoralimab dans le Covid-19. Les résultats partagés aujourd'hui n'ont pas d'impact sur l'essai clinique indépendant de phase 2 en cours de recrutement dans la pemphigoïde bulleuse, une maladie inflammatoire.

Plus de 100 patients ont été traités avec avdoralimab à ce jour dans des essais cliniques en oncologie et dans diverses maladies inflammatoires sans que soient observés des signes d'intolérance nouveaux ou inattendus.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

