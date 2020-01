Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : dossier d'AMM accepté pour Lumoxiti Cercle Finance • 02/01/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a accepté le dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de Lumoxiti, traitement pour les adultes atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire. La demande d'enregistrement est basée sur l'analyse finale d'un essai pivot de Phase III, qui montre que 36% des patients ont eu une réponse complète accompagnée d'une rémission hématologique d'une durée supérieure à 180 jours. L'acceptation du dossier de demande d'enregistrement par l'EMA suit l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'agence réglementaire des médicaments américaine, de Lumoxiti en septembre 2018.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +10.07%