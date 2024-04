Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: données sur IPH45 présentées à l'AACR information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que les premières données précliniques relatives à IPH45, son conjugué anticorps-médicament (ADC) à base d'exatecan, ont été présentées à la réunion annuelle 2024 de l'association américaine de la recherche contre le cancer (AACR).



Dans des modèles précliniques de tumeurs de la vessie, les données montrent une meilleure activité d'IPH45 par rapport à l'enfortumab vedotin (EV). Il montre également une efficacité antitumorale dans différents modèles de tumeurs solides, y compris réfractaires à l'EV.



'Sur la base de ces données précliniques d'efficacité et de toxicologie, le développement d'IPH45 se poursuit vers la phase clinique avec le dépôt d'une demande d'essai clinique attendue en 2024', ajoute la société biopharmaceutique.





