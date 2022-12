Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Innate Pharma: données présentées sur lacutamab à l'ASH information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Innate Pharma indique avoir présenté des données d'une analyse préliminaire de l'essai de phase II Tellomak démontrant une activité clinique et un profil de tolérance favorable pour lacutamab, chez des patients atteints d'un syndrome de Sézary au stade avancé.



Selon la société biopharmaceutique, son anticorps humanisé a 'démontré un niveau d'efficacité encourageant et un profil de tolérance favorable chez des patients lourdement pré-traités, post mogamulizumab', atteints de cette forme de lymphome T.



Les données ont été présentées lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology, qui se tient à la Nouvelle-Orléans et où Innate met en avant sa plateforme ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) via une présentation orale et des posters.