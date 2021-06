Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : données préliminaires pour TELLOMAK Cercle Finance • 22/06/2021 à 13:30









(CercleFinance.com) - Innate Pharma fait part de données préliminaires portant sur l'évaluation du lacutamab sur une cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde dans l'essai clinique de phase 2 TELLOMAK, à l'occasion du 16ème congrès international du lymphome malin (16-ICML). 'Les premières données cliniques de TELLOMAK établissent la sécurité de lacutamab, des réponses cliniques ainsi qu'une amélioration au niveau de la peau chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2', rapporte la société pharmaceutique. Elle ajoute que tous les patients de la cohorte n'exprimant pas KIR3DL2 ont été recrutés. Le seuil de réponses nécessaires pour avancer cette cohorte au stade 2 n'a pas encore été atteint et le suivi des patients est en cours.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -1.21%