Innate Pharma : données positives pour monalizumab information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'AstraZeneca a présenté ce vendredi des résultats de l'essai randomisé de Phase 2 COAST au congrès annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) portant sur la combinaison de monalizumab d'Innate avec durvalumab. L'analyse intermédiaire a montré une amélioration de la survie sans progression et du taux de réponse objective chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, par rapport à durvalumab en monothérapie. Sur ces résultats, AstraZeneca a informé Innate de son intention de lancer une étude à visée d'enregistrement avec monalizumab en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant un cancer du poumon non à petites cellules de stade III non opérable.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +36.07%