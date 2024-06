Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: données positives dans le mycosis fongoïde information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce les résultats positifs de l'étude de phase II TELLOMAK évaluant son lacutamab dans le mycosis fongoïde, à l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago.



Le traitement avec lacutamab a montré une activité antitumorale cliniquement significative chez les patients lourdement prétraités, indépendamment du niveau d'expression de KIR3DL2, et ce avec un profil de tolérance similaire à celui précédemment observé.



'Ces résultats sont très prometteurs et soutiennent la poursuite du développement de lacutamab afin d'apporter de meilleurs traitements aux patients atteints de lymphomes cutanés à cellules T', commente la directrice médicale Sonia Quaratino.





Valeurs associées INNATE PHARMA 2.60 EUR Euronext Paris +2.77%