Innate Pharma : données à long terme positives pour Lumoxiti

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a partagé ce dimanche de nouvelles données de long terme issues de l'essai pivot de Phase III évaluant Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk) dans la leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire. Ces données, présentées au 61ème congrès annuel de la Société Américaine d'Hématologie ASH à Orlando aux Etats-Unis, 'renforcent les résultats d'efficacité et confirment le profil de tolérance du médicament', selon la société biopharmaceutique.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -0.26%