Innate Pharma: deux nouveaux membres du directoire

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la nomination de deux nouveaux membres du directoire, à savoir Arvind Sood, vice-président exécutif, président des opérations américaines, et Sonia Quaratino, vice-présidente exécutive, directrice médicale.



Yannis Morel, actuellement vice-président exécutif, stratégie produits et business development, et membre du directoire, est promu vice-président exécutif, directeur des opérations, ajoutant à ses responsabilités la recherche et le développement précoce.



Comme annoncé précédemment, Hervé Brailly est président du directoire par intérim depuis le 1er janvier 2024, dans l'attente d'un successeur permanent à ce poste. Co-fondateur d'Innate Pharma, il était anciennement président du conseil de surveillance.





