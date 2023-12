Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: démission du président du directoire information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que Mondher Mahjoubi a démissionné de ses fonctions de président du directoire, à compter de janvier 2024, pour rejoindre un grand groupe pharmaceutique.



Hervé Brailly, président du conseil de surveillance, ancien président du directoire et co-fondateur de la société, assurera l'intérim dans l'attente d'un successeur permanent. Innate s'attachera à renforcer son directoire dans le courant de l'année prochaine.



Par ailleurs, le laboratoire biopharmaceutique indique qu'Irina Staatz-Granzer, vice-présidente du conseil de surveillance depuis plusieurs années, est nommée présidente du conseil de surveillance.





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris 0.00%