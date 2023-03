(AOF) - Innate Pharma déclare qu’aucune de ses liquidités n'est détenue via la Silicon Valley Bank et qu’aucun de ses investissements n'est exposé à cet établissement fermé il y a quelques jours par le California Department of Financial Protection and Innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation en tant qu'administrateur judiciaire. Innate « ne voit donc pas d'impact sur sa position de liquidité ou sur ses activités courantes du fait de cet événement ».

La biotech précise cependant qu'en mai 2022,elle a mis en place avec SVB Securities un programme At-The-Market (ATM) (dont le montant pouvant être émis est toujours à date de 75 millions de dollars), alors que " d'après les informations dont elle dispose, Innate comprend que SVB Securities appartient à SVB Financial Group, la société mère de Silicon Valley Bank ".

La société signale que SVB Securities a publié un communiqué de presse le 11 mars indiquant qu'elle " poursuit ses activités de manière indépendante, sans être impactée par la procédure collective en cours ouverte sur la Silicon Valley Bank ".

