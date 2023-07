Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: débute un essai clinique de Phase 1/2 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que le premier patient a été traité dans un essai clinique de Phase 1/2 sponsorisé par Sanofi, évaluant SAR'514 / IPH6401 chez des patients présentant un myélome multiple en rechute/réfractaire et une amylose AL en rechute/réfractaire.



Le but de l'étude incluant une escalade et une extension de doses, est d'évaluer la tolérance, la pharmacocinétique et l'activité clinique initiale de SAR'514 en monothérapie chez des patients présentant un myélome multiple en rechute/réfractaire et une amylose AL en rechute/réfractaire.



Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma, a déclaré : ' Nous sommes heureux de voir une deuxième molécule de notre plateforme ANKET® atteindre la phase clinique. SAR'514 / IPH6401 a donc le potentiel d'être une nouvelle option innovante pour les patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire ou d'amylose AL. '





