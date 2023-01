Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: début de l'accord de licence avec Sanofi information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce l'expiration du délai de carence prévu par la législation américaine, et donc l'entrée en vigueur de l'accord octroyant à Sanofi une licence exclusive pour le programme d'anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK ciblant B7H3.



Sanofi a également acquis une option afin d'ajouter jusqu'à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKET d'Innate. Suite à la sélection de chaque candidat-médicament, il sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.



Selon les termes de l'accord, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiements d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes.





