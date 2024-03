Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: début d'un essai dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'un premier patient a été traité dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant la sécurité et la tolérance d'IPH6501 dans le lymphome non hodgkinien à lymphocytes B (LNH-B) exprimant CD20 en rechute et/ou réfractaire.



Cette étude multicentrique prévoit de recruter jusqu'à 184 patients. IPH6501 génère des signaux de prolifération et d'activation ciblés sur les cellules NK, et promeut leur activité cytotoxique dirigée contre les cellules malignes exprimant CD20.



'IPH6501 représente une stratégie alternative prometteuse aux thérapies à base de cellules T pour les patients atteints de lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B', met en avant Sonia Quaratino, directrice médicale d'Innate Pharma.





