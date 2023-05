Innate Pharma: de nouvelles données contre la leucémie information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 10:51

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que le résumé intitulé 'A first-in-human study of CD123 NK Cell Engager SAR443579 in relapsed or refractory acute myeloid leukemia, B-cell acute lymphoblastic leukemia or high risk-myelodysplasia' a été publiésur le site internet du congrès annuel de l'American Society for Clinical Oncology(ASCO) 2023.



Ce résumé d'étude conclut que SAR'579, développé par Sanofi, a été bien toléré jusqu'à la dose de 3mg/kg chaque semaine et qu'un bénéfice clinique a été observé chez les patients présentant une leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire.



'Nous sommes heureux de voir les premières réponses cliniques et la bonne tolérance de SAR'579/IPH6101 dans l'escalade de dose de cette étude de Phase 1/2 chez des patients atteints d'une leucémie aiguë myéloïde (LAM) récidivante ou réfractaire,'commente Mondher Mahjoubi, président du Directoire d'Innate Pharma.



Les données issues de cette Phase 1/2 seront présentées lors d'une présentation orale au congrès annuel de l'ASCO 2023. L'étude progresse vers la phase d'extension de dose.