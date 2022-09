Innate Pharma dans le vert au premier semestre 2022

(AOF) - Innate Pharma a annoncé que sa trésorerie se montait au 30 juin à 158,2 millions d'euros, contre 159,7 millions au 31 décembre 2021. La biotech a enregistré 45,6 millions de produits opérationnels au premier semestre 2022, contre 14,7 millions au premier semestre 2021. Ces produits correspondent aux revenus des accords de collaboration et de licence signés avec AstraZeneca et Sanofi. Ils permettent au groupe d'afficher un bénéfice net de 6,3 million pour le premier semestre 2022, contre une perte nette de 23,7 millions pour le premier semestre 2021.

A l'occasion de cette publication, Innate Pharma rappelle que Monalizumab et IPH5201, développés en collaboration avec AstraZeneca ont respectivement avancé vers des essais cliniques de Phase 3 et Phase 2 dans le cancer du poumon, déclenchant 55 millions de dollars de paiements d'étape.

Une deuxième molécule faisant appel à la plateforme propriétaire multi-fonctionnelle de Sanofi, Crossodiles, et à la plateforme de NK Cell Engager propriétaire d'Innate, Anket, ciblant l'antigène BCMA, a été sélectionnée par Sanofi pour les études précliniques réglementaires. Un paiement d'étape de 3 millions d'euros est associé à cette étape.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.