Innate Pharma : dans le vert après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Innate Pharma gagne 1% après la publication de ses résultats semestriels, d'où ressort une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 159,4 millions d'euros au 30 juin 2021 (contre 190,6 millions au 31 décembre 2020). La société biopharmaceutique a essuyé une perte nette de 23,7 millions d'euros sur le premier semestre 2021, contre une perte de 10,3 millions un an auparavant, avec des produits opérationnels passés de 36,7 à 15,7 millions d'euros d'une année sur l'autre. Elle souligne toutefois des premières données cliniques de TELLOMAK qui ont établi un taux de réponse global encourageant avec lacutamab, ainsi que des données précliniques issues d'ANKET qui ont montré une efficacité antitumorale dans plusieurs modèles in vivo.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -0.08%