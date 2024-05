Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: cinq abstracts sélectionnés pour l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que cinq abstracts concernant ses candidats-médicaments ont été sélectionnés pour le congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Chicago, aux Etats-Unis.



Un poster présentera les données finales de l'essai de phase 2 TELLOMAK dans le mycosis fongoïde confirmant l'activité clinique prometteuse de lacutamab, tandis que deux autres concerneront IPH6501 pour le traitement des lymphomes B non hodgkiniens.



Deux autres posters, présentés par son partenaire AstraZeneca, porteront sur des essais de phase 2 avec monalizumab dans le cancer du poumon non à petites cellules de stade III non opérable et dans le cancer du poumon à petites cellules.





