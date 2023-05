Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: chiffre d'affaires de 26 ME au 31 mars 2023 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 26,0 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2023 contre 2,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2022.



Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2023, le chiffre d'affaires provient majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda indique le groupe.



La trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s'élevaient à 135,0 millions d'euros au 31 mars 2023.



À la même date, le total du passif financier s'élevait à 41,1 millions d'euros. ' La trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers au 31 mars 2023, n'incluent pas le paiement de 5 millions de dollars à recevoir de Takeda ' précise la société.



' Notre solide position de trésorerie a été renforcée au cours du premier trimestre 2023 grâce à un accord de licence avec Takeda pour des anticorps conjugués (ADC) générés à partir d'un panel d'anticorps développés par Innate, principalement dans la maladie coeliaque. Nous continuons également à voir des progrès pour nos molécules issues de la plateforme ANKET® avec la présentation par notre partenaire Sanofi de données précliniques lors de congrès médicaux majeurs soutenant le développement des candidats-médicaments en cours, ' a déclaré Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.





