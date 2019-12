Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : certification Great Place to Work Cercle Finance • 03/12/2019 à 07:33









(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé sa certification Great Place to Work, par cet organisme indépendant, acteur de référence de la qualité de vie au travail. Cette certification a été attribuée notamment sur la base des résultats d'une enquête, anonyme, auprès des salariés d'Innate Pharma, dans laquelle il leur a été demandé d'évaluer le management, la culture d'entreprise et la confiance qu'ils ont dans l'organisation. ' Nous sommes très fier d'avoir obtenu la certification Great Place to Work, qui salue la culture de collaboration et de performance d'Innate. Une culture qui permet d'attirer, de stimuler et de développer les talents au sein de la Société, ' a déclaré Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris +0.09%