INNATE PHARMA avance le programme de développement clinique de lacutamab

Deuxième avancée, le groupe prévoit d'initier deux essais cliniques en parallèle afin d'évaluer lacutamab chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire et exprimant KIR3DL2. Ensemble, ces essais permettront d'établir une stratégie clinique basée sur les données afin d'identifier des opportunités potentielles pour lacutamab dans les indications en rechutes, ainsi qu'une possible extension future en traitement de premières lignes dans les lymphomes T périphériques.

Première avancée, dans l'étude de Phase 2 Tellomak, une étude internationale, ouverte et multi-cohorte, lacutamab a démontré un signal préliminaire positif dans la cohorte 2. Cette cohorte a atteint le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2, permettant à la société de recruter des patients supplémentaires. Innate prévoit de présenter ces données préliminaires en congrès scientifique en 2021.

(AOF) - Innate a annoncé deux nouvelles avancées dans le développement clinique de son produit expérimental propriétaire et " first-in-class ", lacutamab. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en développement dans les lymphomes à cellules T. Ces avancées concernent la progression de la cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2) au stade 2 dans l'étude Tellomak, ainsi que l'initiation d'un programme clinique dans les lymphomes T périphériques.

