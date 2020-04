Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 14/04/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Innate Pharma annonce la tenue de son assemblée générale annuelle, à huis clos, le 19 mai au siège social de la société à Marseille, ses modalités de tenue ayant été adaptées en raison de l'épidémie de covid-19. Elle se tiendra donc sans que les actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. Les actionnaires sont donc invités à voter à l'assemblée générale soit par correspondance soit par procuration.

