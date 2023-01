Innate pharma annonce des données précliniques positives sur la leucémie aiguë

(AOF) - Innate Pharma SA a annoncé aujourd’hui la publication dans la revue « Nature Biotechnology » le 12 janvier de données précliniques issues d’études menées avec Sanofi, montrant le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK (« Natural Killer » cell engager). Innate développe via sa plateforme propriétaire Anketim un large portefeuille de NK cell engagers qui peuvent adresser différents types de cancer.

Ces résultats "démontrent la supériorité des NK cell engagers ciblant CD123 par rapport aux anticorps cytotoxiques de comparaison en termes d'activité antitumorale", commente le laboratoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.