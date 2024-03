Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innate Pharma: abstract sur IPH45 au congrès de l'AACR information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce qu'un abstract présentant son actif préclinique IPH45 a été sélectionné pour une présentation orale au congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research), qui se tiendra du 5 au 10 avril à San Diego, aux Etats-Unis.



IPH45 est un nouvel anticorps conjugué ciblant nectine-4 -une protéine d'adhésion de la membrane cellulaire surexprimée dans plusieurs tumeurs solides- et différencié grâce à un inhibiteur de topoisomérase I comme agent cytotoxique.



'Nos études démontrent qu'IPH45 inhibe efficacement la croissance de tumeurs à la fois in vitro et in vivo, et présente un profil de tolérance favorable dans les études précliniques', souligne Eric Vivier, directeur scientifique d'Innate Pharma.





