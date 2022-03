Innate Pharma a réduit sa perte nette en 2021

(AOF) - Innate Pharma a accusé une perte nette de 52,8 millions d'euros en 2021 contre une perte nette de 64 millions en 2020. La trésorerie de la biotech s'élevait fin décembre à 159,7 millions d’euros contre 190,6 millions au 31 décembre 2020. A l'occasion de la publication de ces chiffres, le groupe a rappelé la progression de monalizumab vers une nouvelle étude de Phase 3 dans le cancer du poumon en partenariat avec AstraZeneca. L"essai clinique de Phase 1, mené par Sanofi, a démarré vec la première molécule trispécifique issue de la plateforme ANKET ciblant CD123.

Enfin, la société a précisé avoir récolté des données encourageantes pour lacutamab dans le mycosis fongoïde et démarrages des études dans le lymphome T périphérique.

" La valeur d'Innate réside dans la richesse de notre portefeuille produits et la robustesse de nos efforts de R&D. Nous nous préparons à franchir de nouvelles étapes cette année, à la fois pour nos programmes propriétaires avec de nouvelles données pour lacutamab, la progression de notre plateforme ANKET et l'avancée de nos développements autour de la voie de l'adénosine, mais également pour nos programmes sous partenariat avec la poursuite du développement de monalizumab ", indiqué Mondher Mahjoubi, président du directoire d'Innate Pharma.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.