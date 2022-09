Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: 6,3ME de bénéfice net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 10:24









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce aujourd'hui ses résultats du 1er semestre. La société fait part d'une situation de trésorerie s'élevant à 158,2 millions d'euros au 30 juin 2022. Le groupe réalise un bénéfice net de 6,3ME.



Les produits opérationnels relatifs aux activités poursuivies s'élèvent à 45,6ME (14,7ME pour le premier semestre 2021).



Les charges opérationnelles relatives aux activités poursuivies sont de 37,1ME, ( 33,9ME pour le premier semestre 2021), dont 67,3 % (25ME) consacrés à la R&D.



Le résultat financier présente un perte nette de 2,1ME pour le premier semestre 2022 (gain net de 1,7mE pour le premier semestre 2021).



A noter que Monalizumab et IPH5201, développés avec AstraZeneca ont avancé vers des essais cliniques de Phase 3 et Phase 2, déclenchant 55M$ de paiements d'étape.



' Grâce à notre solide trésorerie, notre portefeuille a continué de bénéficier d'une belle dynamique. Nous attendons avec impatience les prochains résultats de l'étude de Phase 2 TELLOMAK pour lacutamab et les progrès de la plateforme ANKETTMau cours du second semestre ',commenteMondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -0.93%