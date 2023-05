Innate Pharma: 135 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à mi-2025

(AOF) - Innate Pharma annonce une position de trésorerie de 135,0 millions d’euros au 31 mars 2023: la biotech spécialiste des traitements d’immunothérapies contre le cancer affirme que son horizon de trésorerie court jusqu’à mi-2025. La trésorerie évoquée ne tient pas compte des revenus attendus du laboratoire japonais Takeda pour les droits exclusifs mondiaux d’anticorps conjugués (ADC) générés à partir d’une sélection d’anticorps développés par Innate. La biotech recevra un paiement initial de 5 millions de dollars et jusqu’à 410 millions de dollars en paiements d’étape.

Takeda qui s'attachera à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'ADC pourra également verser des redevances sur les potentielles ventes nettes.

Le chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 2023 s'élevait à 26,0 millions d'euros (2,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2022). Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2023, le chiffre d'affaires provient majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.