Innate : les pertes se creusent, le titre se replie

(CercleFinance.com) - Innate Pharma, une société de biotechnologies spécialisée dans l'immuno-oncologie, a fait état jeudi d'une perte nette de 64 millions d'euros au titre de 2020, plus que triplée par rapport à l'exercice 2019. Ce résultat faisait chuter le cours de Bourse de l'entreprise spécialisée dans l'amélioration du traitement des cancers, dont l'action cédait plus de 4% en fin de matinée alors que l'indice CAC Mid & Small progressait de 0,3%. Le creusement des pertes est principalement due à la dépréciation intégrale de l'actif Lumoxiti, à hauteur de 43,5 millions, suite à la décision de retourner les droits de commercialisation de ce traitement contre la leucémie aux Etats-Unis et dans l'Union européenne à AstraZeneca. Sa situation de trésorerie s'élevait à 190,6 millions d'euros à la fin 2020, à comparer avec 255,9 millions d'euros au 31 décembre 2019. En 2019, la société avait accusé une perte nette de 20,2 millions d'euros.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -6.16%