Innate : le titre chute après l'échec d'un essai clinique

(CercleFinance.com) - Le titre Innate Pharma cède du terrain mardi à la Bourse de Paris après que la société biotechnologique a annoncé l'échec d'un essai clinique portant sur le traitement de la pneumonie sévère due au Covid-19. Après avoir cédé jusqu'à 10% au plus bas de la matinée, le titre Innate limite désormais son repli autour de 4%, ce qui en fait toujours l'une des plus fortes baisses du marché parisien. La société a annoncé ce matin que l'essai clinique de Phase 2 évaluant la tolérance et l'efficacité de son anticorps avdoralimab chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au Covid n'avait pas atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l'étude. Sur la base de ces résultats, la société va arrêter l'évaluation d'avdoralimab dans le Covid, un essai qui lui avait fait recruter un total de 208 patients (de 18 à 80 ans) réparti en trois cohortes. Ces résultats n'ont en revanche pas d'impact sur l'essai clinique de Phase 2 en cours de recrutement dans la pemphigoïde bulleuse, une maladie inflammatoire.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -5.66%