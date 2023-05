Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inmarsat: projet d'acquisition de Viasat validé par l'UE information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé le projet d'acquisition d'Inmarsat par Viasat.



La Commission a conclu que la concentration ne poserait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen.



Le décision de la Commission a été rendue après qu'une enquête approfondie a été conduite sur le projet.



Celle-ci 'a montré que le projet de Viasat d'acheter l'opérateur de satellite concurrent Inmarsat n'aura pas d'impact négatif sur le paysage concurrentiel de ce service', indique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, en charge de la politique de concurrence.





