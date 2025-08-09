Inhibrx Biosciences Inc devrait afficher une perte de 2,76 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Inhibrx Biosciences Inc INBX.OQ INBX.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Inhibrx Biosciences Inc. est une perte de 2,76 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 2 "hold" et aucune "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian sur 12 mois de Wall Street pour Inhibrx Biosciences Inc. est de 12,00 $, soit environ 75,5 % en dessous de son dernier cours de clôture de 21,06 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 23:39 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)