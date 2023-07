Ingrédients naturels: Vinpai annonce son entrée en Bourse sur Euronext Growth

(AOF) - Vinpai, société spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux, offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris. Le début des négociations des actions est prévu pour le 19 juillet 2023.

Vinpai annonce une augmentation de capital d'environ 5,5 millions d'euros, pouvant être portée à environ 6,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le prix de l'Offre à prix ferme est établi à 6,55 euros par action correspondant à une valorisation pré-monnaie de 15 millions d'euros. La société évoque 4,9 millions d'euros d'engagements de souscription (dont 1,6 million d'euros par compensation de créances), soit 88,6% du montant initial de l'offre.

La période de souscription s'étendra du 6 juillet au 12 juillet 2023 (20h) pour l'offre à prix ferme et jusqu'au 13 juillet 2023 (12h) pour le placement global.

" Nous avons créé Vinpai il y a plus de 10 ans, animés par la conviction que le végétal était une solution incontournable pour répondre à la demande grandissante pour une alimentation plus saine, génératrice de bien-être et avec un meilleur impact environnemental " rappellent les cofondateurs de la société, Cyrille Damany, Président et Philippe Le Ray, Directeur Général.

" Vinpai a développé une large gamme de produits végétaux, grâce à un approvisionnement maîtrisé et un outil industriel performant, qui ont permis d'étendre la commercialisation de nos ingrédients dans plus de 35 pays à travers le monde . Nous voulons aujourd'hui accélérer cette croissance en continuant d'innover, afin d'élargir l'utilisation de nos matières premières végétales dans l'alimentation mais aussi dans des marchés porteurs comme la cosmétique ou le bien-être ".

