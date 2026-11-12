Ingram Micro prend une longueur d'avance avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

** L'action du distributeur de produits informatiques Ingram Micro INGM.N a progressé de 6,8 % jeudi, à 29,89 dollars, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 30 juillet et s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de hausse

** INGM remplacera Pacira BioSciences PCRX.O dans l'indice SPCY à compter du mardi 17 novembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mercredi en fin de journée

** PCRX est en passe d'être racheté par Viatris VTRS.O dans le cadre d'une opération de 1,7 milliard de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter environ 8,6 millions d’actions INGM, ce qui correspond à près de 4 jours de demande d’achat

** INGM, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, compte environ 229,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 6,4 milliards de dollars à la dernière clôture

** Grâce à cette hausse, le titre a progressé de 22 % au cours de la semaine dernière, ce qui porte sa progression à environ 40 % depuis le début de l'année

** Sur 15 analystes, 7 attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », tandis que 8 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 32,50 dollars

** La semaine dernière, l'actionnaire majoritaire Platinum Equity a réduit sa participation dans INGM