Ingram Micro prend une longueur d'avance avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

** L'action du distributeur de produits informatiques Ingram Micro INGM.N a progressé de 6,8 % jeudi, à 29,89 dollars, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 30 juillet et s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de hausse
** INGM remplacera Pacira BioSciences PCRX.O dans l'indice SPCY à compter du mardi 17 novembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mercredi en fin de journée
** PCRX est en passe d'être racheté par Viatris VTRS.O dans le cadre d'une opération de 1,7 milliard de dollars qui devrait être finalisée prochainement
** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter environ 8,6 millions d’actions INGM, ce qui correspond à près de 4 jours de demande d’achat
** INGM, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, compte environ 229,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 6,4 milliards de dollars à la dernière clôture
** Grâce à cette hausse, le titre a progressé de 22 % au cours de la semaine dernière, ce qui porte sa progression à environ 40 % depuis le début de l'année
** Sur 15 analystes, 7 attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », tandis que 8 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 32,50 dollars
** La semaine dernière, l'actionnaire majoritaire Platinum Equity a réduit sa participation dans INGM(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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