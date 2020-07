Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico table sur un retour à la normale de l'activité en fin d'année Reuters • 22/07/2020 à 17:56









PARIS, 22 juillet (Reuters) - Ingenico INGC.PA a déclaré mercredi tabler sur un retour à la normale de son activité à la fin de l'année, après avoir accusé une baisse organique de 18% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus. Le spécialiste des moyens de paiement vise un retour à sa prévision de croissance organique "pré-Covid" de 4% à 6% au mois de décembre, ce qui devrait conduire à un repli organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 7% à 7,5% pour l'ensemble de l'année. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires recule de 8% en données organiques, un repli limité "grâce d'une part à un très bon début d'année dans chaque division, mais aussi à une performance meilleure qu'attendu des activités Retail au deuxième trimestre", a expliqué le directeur général, Nicolas Huss, cité dans un communiqué. En dépit de l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires, l'Ebitda a progressé de 10% au premier semestre, à 278 millions d'euros, grâce aux plans de réductions de coûts mis en oeuvre par le groupe. Ingenico, qui est en passe d'être racheté par Worldline WLN.PA , a dit attendre le feu vert de la Commission européenne à l'opération entre le 15 et le 30 septembre. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris -0.54% WORLDLINE Euronext Paris -0.51%