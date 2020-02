Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : solide publication pour l'exercice 2019 Cercle Finance • 25/02/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires 2019 d'Ingenico s'affiche à 3,37 milliards d'euros, en croissance de +11%. La marge brute ajustée a atteint pour sa part 1,24 milliard d'euros, soit 36,8% du chiffre d'affaires, en hausse de +6% par rapport à celle de 2018. L'EBITDA s'élève à 606 millions d'euros contre 488 millions d'euros en 2018, soit une marge d'EBITDA de 18% en baisse de -0,4 point. Le bénéfice net du Groupe attribuable aux actionnaires est, enfin, ressorti à 208 millions d'euros contre 188 millions d'euros en 2018. S'agissant de ses perspectives, Ingenico vise en 2020 une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 6%, et un EBITDA supérieur à 650 millions d'euros.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris -0.81%