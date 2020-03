Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingénico : rebond en 'V' sur 64,5E, prochain objectif 94E Cercle Finance • 20/03/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - L'effet trampoline commence à se confirmer, avec des rebonds intraday spectaculaires... et Ingénico fait partie du 'Top-20' avec une envolée de +25% à 84,5E. Parti d'un plancher de 64,5E la veille, le titre affiche déjà +20E, ou +30%. Le prochain objectif pourrait être 94E (38% de retracement de la baisse amorcée sous 142E) puis 96,5E (plancher de la mi-janvier) puis le 'gap' des 99,82E du 13 mars.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +33.21%