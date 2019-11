Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : partenariat avec Pundi X pour les cryptomonnaies Cercle Finance • 12/11/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Ingenico Group et la Fintech singapourienne Pundi X annoncent avoir franchi une étape clef dans l'adoption des paiements en cryptomonnaies dans le monde, grâce à l'intégration réussie de la solution XPOS de Pundi X aux terminaux APOS A8 d'Ingenico. Les commerçants équipés des modèles APOS A8 d'Ingenico pourront désormais accepter les paiements dans différents types de cryptomonnaies, 'tout en offrant à leurs clients une expérience transactionnelle plus sécurisée et parfaitement intégrée, grâce à la blockchain'.

