Ingenico : l'offre devrait clôturer vers le 15 Octobre

(CercleFinance.com) - Worldline estime que, sous réserve d'autorisation de l'opération par la Commission européenne, l'offre publique de Worldline visant les titres Ingenico devrait clôturer aux alentours du 15 octobre 2020 en ligne avec le calendrier indicatif. Cette information fait suite à la publication par la Commission européenne de la date limite de son examen de l'opération à présent fixée au 30 septembre 2020. ' Dans ce cadre, le processus avec la Commission européenne suit normalement son cours, en ligne avec ce qui était initialement prévu notamment en termes de délais ' indique le groupe.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +0.25%