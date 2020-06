Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : innove pour le programme de fidélité de franprix Cercle Finance • 04/06/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Ingenico Group annonce accompagner franprix dans le déploiement d'une nouvelle innovation, à savoir l'adhésion à son programme d'avantages clients 'bibi!', grâce aux terminaux de paiement en magasin, à partir de début juin. À l'issue de la transaction en magasin, un message sur le terminal de paiement invite le client à saisir son numéro de téléphone mobile pour devenir membre du programme. Il reçoit ainsi un SMS avec un lien pour accéder directement à un formulaire d'adhésion digital.

