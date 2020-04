Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : hausse de 4% du CA à 658 ME au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 658 millions d'euros au premier trimestre 2020, en croissance de 4% à données comparables. En données publiées, le chiffre d'affaires ressort en croissance de 3% par rapport au premier trimestre 2019. Il intègre un effet de change négatif de 4 millions d'euros et l'impact de la cession de l'activité ' Healthcare ' France. La business unit Retail a réalisé un chiffre d'affaires de 341 millions d'euros, en croissance de 7% sur le trimestre à données comparables. A données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de 5% au premier trimestre Le Groupe révise ses perspectives pour l'année 2020. Il vise un chiffre d'affaires net en baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute, contre 4% à 6% de croissance organique précédemment, une marge d'EBITDA supérieure à 21% du chiffre d'affaires net (20.9% en 2019), contre un EBITDA supérieur à 650 millions d'euros précédemment, une conversion de l'EBITDA en FCF supérieure à 50%, inchangée. Le groupe indique qu'il n'y aura pas de versement de dividende, contre un taux de distribution supérieur à 35% précédemment.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +3.11%