Ingenico : funiculaire haussier continue sa course, 136,1E

(CercleFinance.com) - Ingenico véhicule l'image de la perfection en terme de tendance haussière depuis le plancher des 67E du 18 mars: le funiculaire haussier continue sa course inexorable avec l'inscription d'un nouveau record à 136,1E. Le tracé parfaitement rectiligne du canal induit un objectif de 140E.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +4.53%