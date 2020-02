Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ingenico : entouré pour l'accord avec Worldline Cercle Finance • 03/02/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Ingenico s'envole de 12%, entouré après l'accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours. Oddo BHF souligne que les termes de l'offre implique pour les actionnaires d'Ingenico, une prime de 24% sur les derniers cours, une capitalisation boursière de 7,8 milliards d'euros et une prise de participation à hauteur de 35% du capital dans le nouvel ensemble. Le bureau d'études retient aussi l'annonce par Ingenico de résultats 'satisfaisants pour 2019' avec une croissance organique de +10% et un EBITDA de 606 millions d'euros, en ligne avec ses attentes, de même que les objectifs pour 2020.

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +14.12%